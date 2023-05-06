Galatasaray'ın genç yıldızından ayrılık mesajı

Galatasaray'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Beknaz Almazbekov, sarı-kırmızılı takıma veda etti.



Galatasaray taraftarının A Takım'a çıkmasını beklediği Beknaz Almazbekov, takımdan ayrıldı.

Beknaz Almazbekov sosyal medya hesabındaki açıklamasında; "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum." dedi.

Diğer taraftan Fotomaç'ta yer alan habere göre; genç oyuncunun Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Son olarak U19 Süper Lig'de mücadele eden Beknaz, takımı adına 14 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.