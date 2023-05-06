İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın genç yıldızından ayrılık mesajı
Spor

Galatasaray'ın genç yıldızından ayrılık mesajı

Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov İnstagram'dan yayınladığı gönderiyle takımdan ayrıldığını duyurdu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızından ayrılık mesajı
ABONE OL

Galatasaray'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Beknaz Almazbekov, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Galatasaray taraftarının A Takım'a çıkmasını beklediği Beknaz Almazbekov, takımdan ayrıldı.

Beknaz Almazbekov sosyal medya hesabındaki açıklamasında; "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum." dedi.

Diğer taraftan Fotomaç'ta yer alan habere göre; genç oyuncunun Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Son olarak U19 Süper Lig'de mücadele eden Beknaz, takımı adına 14 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.