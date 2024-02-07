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Spor

Galatasaray'ın genç yıldızları ilk kez A takımla çıktı

Galatasaray'ın iki genç yıldızı Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz, Bandırmaspor karşısında ilk kez A takım formasını giydi.

7 Şubat 2024 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızları ilk kez A takımla çıktı
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Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Ali, Bandırmaspor mücadelesinin 68. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine dahil oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımından sezon başında alınan Gökdeniz ise 87. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil edildi.

İki genç futbolda da Galatasaray A Takımı ile ilk heyecanını yaşadı.

Gökdeniz Gürpüz maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıydım. İlk kez resmi maça çıktım. Okan Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum." dedi

Gürpüz ayrıca, "Çeyrek finaldeyiz ve böyle devam etmek istiyoruz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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