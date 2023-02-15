Galatasaray'ın girişimleri sonuçlandı! Angel Di Maria...

Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Devre arasında Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, çalışmaşlarına son sürat devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Adekugbe ile anlaşmaya vardı.

Kanadalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Süper Lig'de lider durumda olan ve sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlayan Galatasaray, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hedefteki oyuncularla görüşmeler sağlanıyor.

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Cimbom, Juventus'un Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'yı gündemine almıştı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur görüşmelerde başrolü oynadı.

Timur'un büyük uğraş verdiği transfer temasları olumsuz sonuçlandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli yıldız, Juventus'ta kalmak istiyor.