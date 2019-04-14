Galatasaray'ın gizli silahı Badou Ndiaye
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbide gizli silahı Badou Ndiaye olacak.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncularına özel önlemler alacağını düşünen Terim, Senegalli yıldıza sürpriz koşularla ceza sahasına girmesi ve Diagne'ye destek olması talimatını verdi. Onyekuru da sürekli defans arkasına sarkacak.
DERBİNİN ANAHTARI 1-0'I BULMAK
Galatasaray'ın son 20 yılda Kadıköy'de sadece 13 dakika önde oynaması Terim'in en çok dikkat çektiği noktalardan birisi.
Başarılı hoca bugün öne geçmenin galibiyetin yolunu açacağını düşünüyor. Terim özellikle ilk yarım saatte mutlaka gol bulmayı hedefliyor.
(Takvim)
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