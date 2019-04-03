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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den sert açıklamalar

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Mbaye Diagne oyundan alındığı sırada taraftarların protestosuna maruz kaldı. Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine yönelik eleştirilere sert bir tepki gösterdi.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının 78. dakikasında Diagne'nin yerine Ahmet Çalık oyuna girdi. Sakatlıktan dönen Diagne'nin performansı vasatı aşamayınca Galatasaray taraftarı golcü oyuncuyu kenara gelirken ıslıkladı. 83. dakikada ise Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna girdi. Diagne'nin ardından Onyekuru da oyundan çıkarken ıslıklandı.

"FUTBOLDAN ANLAMAYAN APTAL İNSANLAR"

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarkan ıslıklanan Diagne'nin paylaşımı:

"Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var ama sezon sonunda birçok insanın ağızları kapanacak. Burada konuşmaya gerek olmayan çok fazla sıkıntı var."

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