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Spor

Galatasaray'ın gözdesi Paredes adım adım Roma'ya!

İtalya Serie A temsilcisi Roma, Paris Saint-Germain'den Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos 2023 Pazar 16:56 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gözdesi Paredes adım adım Roma'ya!
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Roma, Paris Saint-Germain forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin Paredes transferi için PSG ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

İki ekibin, transfer için görüşmeleri bir önemli ölçüde ilerlettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Paredes'in ise Roma ile anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü. Arjantinli orta saha oyuncusunun, Roma'da Rennes'e transfer olması beklenen Nemanja Matic'in yerini alacağı vurgulandı.

Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

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