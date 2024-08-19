Galatasaray'ın gözü Dortmund'un genç yıldızında

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Muchodeporte'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Dortmund'un kadroda düşünmediği Youssoufa Moukoko ile ilgileniyor.

SADECE GALATASARAY DEĞİL!

Galatasaray ile birlikte Real Betis ve Nottingham Forest'ın da 19 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği vurgulandı.

DORTMUND BONSERVİSİYLE GÖNDERİYOR

Dortmund'un piyasa değeri 22 milyon euro olan genç futbolcuyu, bonservisiyle göndermek istediği ifade edildi.

Dortmund'da kariyeri boyunca 99 maça çıkan Moukoko, 18 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.