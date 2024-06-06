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Spor

Galatasaray'ın gözü Giovani Lo Celso'da!

Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Giovani Lo Celso Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdi. Ancak Galatasaray'ın transferde Betis ile rekabet etmesi gerecek. İşte detaylar...

Akşam6 Haziran 2024 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gözü Giovani Lo Celso'da!
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Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Ayrılacak isimler ve kiralık olarak ülkesine döneceklerin yerine yeni yıldızlar koymayı planlayan sarı kırmızılıların gündeminde Giovani Lo Celso var. Şu anda Tottenham'dan ayrılmaya çok yakın olan oyuncunun Betis ve Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi. İspanyol yayın organı Estadio Deportivo'ya göre oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini duyurdu.

ARKADAŞI HAYAL KIRIKLIĞI

Haberde Celso'nun daha fazla para kazanma şansını geri çevirdiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bildirildi. Oyuncunun ailesinin İspanya'ya gelmesi için telkinde bulunduğu ancak Galatasaray'ın da en ciddi seçeneklerden biri olduğu vurgulandı. Haberde, takım arkadaşı Ndombele'nin bu sezon Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşattığı da hatırlatıldı.

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