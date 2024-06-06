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Spor

Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! Hedef Sırp golcü Marko Arnautovic

Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran Galatasaray forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip, transfer için dümeni İtalya'ya kırdı. Hedefteki isim Inter'ın golcü oyuncusu Marko Arnautovic. İşte detaylar...

6 Haziran 2024 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! Hedef Sırp golcü Marko Arnautovic
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Gelecek sezon Mauro Icardi'nin arkasında bir forvet almayı planlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Tecrübeli futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği ifade edildi.

BİR SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautovic, bu sezon Inter'de 35 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi

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