Galatasaray'ın gözü Londra'da! Yıldız oyuncu yeniden gündemde

Galatasaray'da bir yandan lig mücadelesi devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Öte yandan Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; yeniden yapılanma içine giren Chelsea, Christian Pulisic'in sezon sonunda ayrılmasına izin verilecek.

G.SARAY'IN YENİDEN DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

24 yaşındaki sağ kanat devre arasında sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer almıştı. Ayrıca Manchester United ve Newcastle'ın ilgi odağı oldu.

ABD'li sağ kanadın, sözleşmesi gelecek sezon bitiyor ve Chelsea, gelecek tekliflere göre karar verecek.

Galatasaray'ın da yeniden Pulisic için devreye girmesi bekleniyor.

Genç futbolcu bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?

18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.

2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.

2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.

24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı. Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını atti.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro...