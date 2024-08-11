Galatasaray'ın gözü Napoli'nin yıldızında

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi.

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui ile ilgilenmeye başladı.

Haberde, 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı ve Napoli'nin oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle kiralık da olsa bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, Real Valladolid'in Rui ile ilgilendiği ancak oyuncunun İspanyol ekibine gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın devreye girmesinin ise tecrübeli oyuncunun dikkatini çektiği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 28 resmi maça çıkan Mario Rui, bu maçlarda 2 asistlik performans gösterdi.