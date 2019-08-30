Doğal favori Real Madrid

Üst üste 2 şampiyonluğun ardından geçen sezon son 16’da Ajax’a elenen İspanyol devi, transfere yaptığı 305 milyon euroluk harcama ile yeniden zirveyi hedefliyor. En büyük yıldızı yeni transfer Eden Hazard.

GALATASARAY’IN A Grubu’nda ikinci torbadan çektiği rakibi Real Madrid, dünyanın en başarılı takımlarının başında geliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 9 kez şampiyon olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Mor-Beyazlılar, üst üste 2 şampiyonluğun ardından geçen sezon son 16 turunda Ajax’a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. İspanya üçüncüsü olarak Devler Ligi’ne katılan Real Madrid, Zinedine Zidane ile birlikte tekrar zirveyi istiyor ve doğal favori olarak görülüyor. UEFA sıralamasında 1. sırada yer alan Real, bu yaz transfere 305 milyon euro harcadı. En büyük yıldızı yeni transfer Eden Hazard. Diğer transferleri Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo. Real Madrid maçlarını 80 bin 354 kişilik Santiago Bernabeu Stadı’nda oynuyor.

Mbappe&Cavani’li PSG çok tehlikeli

FRANSA Lig 1’de son 6 yılın 5’ini şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain’in en büyük yıldızları 200 milyon euro değer biçilen Kylian Mbappe ve Edinson Cavani. Ander Herrera ve Pablo Sarabia dışında göze çarpan transferleri olmadı. Brezilyalı star Neymar’ın durumu belirsiz. Üç kez son 16 turuna gelip büyük takımlara takıldı. Thomas Tuchel’le en azından 1994- 95’te olduğu gibi yarı final istiyorlar. PSG, maçlarını 48 bin 712 kişilik Parc des Princes’de oynuyor.

En zayıf halka Club Brugge

BELÇİKA futbolunun yükselen ekibi Club Brugge, Devler Ligi’nde 2016-17 sezonunda tüm maçlarını kaybettikten sonra geçen sezon 6 puan topladı. Teknik direktörü Philippe Clement ile tecrübelerini artırdılar ve bu sezon daha fazlasını istiyorlar. Transfere 23 milyon euro harcadılar. Santrafor Okereke, Mignolet, Ricca, Kossounou, Sagna’yı aldılar. Ancak Wesley, Danjauma, Nakamba, Denswil gibi 4 önemli oyuncuyu 62.2 milyon euroya satıp sıklet düştüler. Maçlarını 30 bin kişilik Jan Breydel’de oynuyor.