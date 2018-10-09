Galatasaray'ın gündemi Ocak ayında alınacak golcü

Sarı-kırmızılı yönetici, “Galatasaray’ı sıkıntıya sokmadan, bütçemiz çerçevesinde, ihtiyacımız olan golcü veya golcüleri getireceğiz” diye konuştu. Albayrak, Florya’dan gelecek rapora göre çalışmalara başlayacak.

Eren Derdiyok’un yokluğunda gol kısırlığına çare arayan ve Maicon ile Ryan Donk’u bile forvet oynatan Galatasaray’da, takviye için çalışmalar erken başlıyor. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, golcü transferi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Albayrak, ocak döneminde hücum hattına mutlaka takviye yapacaklarını belirterek, “Galatasaray’ı sıkıntıya sokmadan, bütçemiz çerçevesinde ihtiyacımız olan golcü veya golcüleri alacağız” diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların özellikle hava toplarında da etkili olabilen bir golcü için çalışma içinde olduğu belirtildi. Fatih Terim ve ekibinin, devre arası için transferi planlanan futbolcuları mercek altına aldıkları ve gözlem altında tuttukları ifade edildi. Albayrak, Florya’dan gelecek rapora göre ön çalışmalara başlayacak ve bu sefer işi son dakikaya bırakmayacak.

Satışa göre...

Galatasaray’a gelecek forvetin kalitesi de gidecek isimlere göre belirleyici olacak. Gönderileceklerden gelecek para, transfer bütçesinin ne kadar olacağını ortaya koyacak.

(Milliyet)