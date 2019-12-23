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Spor

Galatasaray'ın gündeminde sürpriz isim

Luyindama’nın yerine mutlaka bir oyuncu alacak olan Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Al Ittihad ile sözleşmesini fesheden Başakşehir’in eski oyuncusu Manuel Da Costa, Sarı-Kırmızılılar’a önerildi.

23.12.2019  10:00 - Güncelleme: 23.12.2019  10:00
Devre arasında kadroyu ciddi oranda yenileyecek Galatasaray’da, öncelikli ihtiyaçlardan biri de stoper. Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından bu bölgede mecburen Donk’u oynatan Fatih Terim, savunma hattının performansından memnun değil. Ocak ayında kaliteli bir defans oyuncusunu renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray’da çalışmalar sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Manuel Da Costa, Cim Bom’a önerildi. Başakşehir’in geçen sezonun devre arasında 4.5 milyon Euro’ya Al Ittihad’a sattığı 33 yaşındaki stoper, kısa süre önce sözleşmesini fesh etmişti.
 
Top teknik heyette
 
Bonservisi elinde olan 1.91’lik Faslı yıldız, Galatasaray’a gelmeye hazır. Oyuncuyla ilgili teknik heyetin vereceği karar bekleniyor. UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan, alamayan Sarı-Kırmızılı Yönetim, bonservis problemi bulunmadığı için Da Costa ismine sıcak bakıyor.
 
Savunmada büyük sıkıntı
 
Sezon başından beri inişliçıkışlı performansı ile eleştirilen Galatasaray savunması, geride kalan süre içerisinde adeta ligin en kötüsü oldu. Sarı-Kırmızılılar, rakip futbolcular kendi yarı sahalarındayken maç başına 13.1 kez top çalarken bu alanda kendisine son sırada yer bulabildi. Aynı şekilde top kesmede de bir hayli yetersiz kalan Aslan’ın savunmacıları, 9.3 ortalama ile ligin en kötüsü oldu.  (Fanatik)

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