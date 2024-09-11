Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Lazio ve Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün Galatasaray'a transfer olmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gitmeyi reddetti.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi bedavaya almak isteyen Lazio'nun planlarına engel olmak istediğ belirtildi.

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.