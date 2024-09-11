İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0259
  • EURO
    37,6225
  • ALTIN
    2760.43
  • BIST100
    9597.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın gündemindeydi! Cherki kararını verdi
Spor

Galatasaray'ın gündemindeydi! Cherki kararını verdi

Galatasaray'ın gündeminde olan Lyon'un yıldız futbolcusu Rayan Cherki kararını verdi. Fransız basını, 21 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekipten gelen teklifi reddettiğini aktardı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Cherki kararını verdi
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Lazio ve Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün Galatasaray'a transfer olmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gitmeyi reddetti.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi bedavaya almak isteyen Lazio'nun planlarına engel olmak istediğ belirtildi.

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.