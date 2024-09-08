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Spor

Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe'den Filip Kostic hamlesi

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bomba gibi iddialar gündeme düşmeye devam ediyor. Daha önce adı Galatasaray ile anılan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic için Fenerbahçe de devreye girdi. Alınan bilgilere göre sarı lacivertli taraf transferde anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar...

8 Eylül 2024 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe'den Filip Kostic hamlesi
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Galatasaray'la adı anılan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'e Fenerbahçe'nin de talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyah gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler Kostic'in transferi için yarışta önde olan taraf.

Haberde Fenerbahçeli yetkililerin, Sırp futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile temas kurduğu ve bu sabah yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Juventus'a kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunduğu, İtalyan takımının da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Kostic'in ise karar vermeden önce sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşeceği kaydedildi.

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