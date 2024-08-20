İspanyol basınına göre; Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in kadroda düşünmediği İlkay Gündoğan'a bu kararı iletti. Yıldız oyuncudan 30 Ağustos öncesi takımdan ayrılması için baskı yapıldı. Oyuncu için devrede olan Galatasaray da İlkay Gündoğan'ın kararını bekliyor. 33 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde son kararını vererek kariyerini şekillendirecek. Almanya Milli Takımı formasını giyen İlkay, La Liga devinde 18.75 milyon euro garanti ücret alıyordu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli orta saha için Fenerbahçe de devrede.

MANCHESTER CİTY İDDİASI

Öte yandan yıldız futbolcunun daha önce formasını giydiği Manchester City'ye dönebileceği söylentileri çıktı. 2016-17 sezonu başında 27 milyon euro bedelle İngiliz ekibine imza atan Gündoğan, geçtiğimiz sezon başında oradaki macerasını tamamlamıştı. İspanyol basınında İlkay ile ilgili yazılan haberler özetle şöyle: "Kulüp ve oyuncu, ayrılık konusunda anlaşmaya vardı ve Gündoğan'ın isteklerine uygun bir teklif bulması bekleniyor. Gündoğan, Barça'dan ayrılması durumunda yeni kayıtların kapısını açacak."

SUUDİLER DEVREYE GİRDİ

İlkay'ın Barcelona ile ayrılık konusunda uzlaşmaya varmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden AlNassr'ın da devreye girdiği iddia edildi. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi temsilcisi, İlkay'a Barcelona'dan aldığı maaşın daha üstünde bir teklif sunarak transferi bitirmek istiyor. Fakat yıldız orta sahanın kararı belirleyici olacak. Gündoğan, geçen sezon 51 karşılaşmaya çıkarak tam 4 bin 180 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 5 gol ve 14 asistle oynayarak takımına katkı sağladı. Birçok Avrupa ekibinin İlkay için harekete geçmesi bekleniyor.