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Spor

Galatasaray`da Avusturya kampı sona erdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'da 11 günlük kamp sürecinde 4 hazırlık maçına çıkarken, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 01:13 - Güncelleme:
Galatasaray`da Avusturya kampı sona erdi
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kamp çalışmaları için 8 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrine geldi. Antrenmanlarını Graz'a bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki tesislerde sürdüren sarı-kırmızılılar, sıcak havalarda ağır antrenmanlar gerçekleştirdi.

31 FUTBOLCU İLE KAMPA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampına 31 futbolcu getirdi. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da Avusturya kampına geldi fakat daha sonra tedavisi için Portekiz'e gitti.

YENİ FUTBOLCULAR KAMPA KATILDI

Sarı-kırmızılılar kamp döneminde 2 futbolcu transfer etti. İspanyol sol bek Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu, transfer olduktan hemen sonra Avusturya'daki kampa katıldı.

GALATASARAY 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Avusturya kampı boyunca 4 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar ilk maçta Merkür Arena'da karşılaştığı Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 yendi. Aslan, ikinci karşılaşmada Generali Arena'da Avusturya takımı Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, kampın 3. müsabakasında antrenman tesislerinde oynadığı Macar temsilcisi Csakvari'yi de 4-2 mağlup etti. Galatasaray kampın son hazırlık maçında ise Avusturya ekibi Strum Graz ile Merkür Arena'da oynadı ve 2-0 yenildi.

Hazırlık maçlarında Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo 2'şer, Kaan Ayhan, Olimpiu Morutan ve Sacha Boey de 1'er gol kaydetti.

Kamp döneminde Galatasaray'da; Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram ve Olimpiu Morutan'ın istekli oluşu ve gösterdikleri performansları dikkat çekti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kampa gelerek, takıma ve teknik ekibe moral verdi.

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