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Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi Lecce

İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalyan ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Temmuz 2024 Salı 14:14 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi Lecce
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

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