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Spor

Galatasaray'ın hücum hattı alev aldı!

Galatasaray'ın yeni hücum hattı ligin son düzlüğüne girerken adeta şov yapıyor. Sarı kırmızılıların yıldızları son 7 maçta 19 kez ağları sarstı.

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hücum hattı alev aldı!
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Galatasaray'ın ileri dörtlüsü son dönemde takımı sırtladı. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çeken Okan Buruk, hücum hattını Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'den oluşturunca Aslan şova başladı.

Bu 4 oyuncu son 7 maça 19 gol, 15 asistle damgasını vurdu. 7 hafta üst üste gol atan Icardi 23 golle krallıkta zirvede. 7 hafta üst üste gol pası veren Mertens 14 asistle zirvede.

MERTENS, ZIYECH, BARIŞ ALPER

Mertens bu periyottaki 8 asistini 4 golle süsledi. Ziyech son 7 maçta 4 gol, 2 asistle katkı sağladı. Alanya deplasmanında golleriyle galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz son Sivasspor maçını asistleriyle çözdü.

Ziyech-Mertens-Barış Alperİcardi dörtlüsü son 7 maçtaki 28 golün 22'sinde gol veya asist yapmayı başardı.

Galatasaray'ın son 28 golünün 22'sinde Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi imzası var.

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