Galatasaray'ın iki yıldızı güvence verdi: Türkiye çok güvenli

28 Mart 2020 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:37

Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.

Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi. Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.

2011 yılından bu yana G.Saray forması giyen Fernando Muslera artık bizden biri oldu… Uruguaylı kaleci her seferinde, "Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok mutluyuz" ifadesini kullanıyor.