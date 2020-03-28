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Spor

Galatasaray'ın iki yıldızı güvence verdi: Türkiye çok güvenli

Galatasaray şu ana kadar koronavirüs kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda… Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

28 Mart 2020 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:37
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Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.

Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi. Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.

2011 yılından bu yana G.Saray forması giyen Fernando Muslera artık bizden biri oldu… Uruguaylı kaleci her seferinde, "Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok mutluyuz" ifadesini kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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