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Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji, İstanbul'a geldi

Galatasaray ile ismi anılan golcü oyuncu Aliou Badji, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair paylaşım yaptı.

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Galatasaray ile son dönemlerde ismi geçen Aliou Badji, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Djurgarden'da forma giyen Alio Badji'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'da ortaya çıktı.

İSVEÇ CEPHESİ YALANLAMIŞTI

Stockholm yerel basınına konuşan Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, Badji ile Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ''Son dönemde biz de Badji hakkında haberler okuyoruz ancak şu ana kadar ne Galatasaray ne da başka bir kulüple temasımız olmadı. Badji ile ilgili haberler yazılmaya devam edecektir ancak şu an kimseyle görüşmediğimizi söyleybilirim. Dikkat çeken bir oyuncumuz, 2019 yılında başka bir ülkede de oynaması bizi şaşırtmaz ama biz de oyuncumuzu kolay kolay bırakmayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

İşe Aliou Badji'nin paylaşımı;

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