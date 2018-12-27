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Galatasaray'ın ilgilendiği Diego Tardelli'den açıklama var

Galatasaray'ın da listesinde yer alan Diego Tardelli, Brezilya'ya döneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

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Bir forvet transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın adayları arasında yer alan Diego Tardelli'den geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi.

SD Luneng ile sözleşmesi sona erecek olan Diego Tardelli, Brezilya'ya döneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

33 yaşındaki golcü oyuncu Corinthians iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Corinthians ve onun büyük taraftarına saygı duyuyorum ama 2019'da kariyerimi Brezilya'da sürdürmeyeceğim. Bunun kararını daha sonra vereceğim. Şu an ailemle tatilimi yapıyorum ve bunun keyfini çıkarmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bonservis bedeli olmadığı için Galatasaray'ın listesindeki üst sıralarda yer alan tecrübeli golcünün geleceğinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Tardelli Çin Süper Ligi'ndeki son sezonunda oynadığı 24 maçta 17 gole imza attı.

(Sporx)

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