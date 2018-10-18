Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın ilgilendiği Zapata'ya Trabzonspor da talip oldu

Kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Trabzonspor'un, adı sıkça Galatasaray ile anılan Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı Cristian Zapata’nın peşinde olduğu öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli araya art arda aldığı 2 galibiyet ile giren Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sezon başında Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran ve bu isimlerin yerini Majid Hosseini ile Zargo Toure ile güçlendiren Bordo-Mavililer, devre arasında bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor.

Çalışmalarına başlayan Trabzonspor’da oyuncu izleme ekibi, özellikle milli arayı çok iyi değerlendirdi. Bu süre zarfında uygun maliyetli isimleri araştıran Karadeniz temsilcisi, listesini oluşturmaya başladı.

Sosa ve Kucka...

Transfer listesinin en üst sırasında ise İtalyan ekibi Milan’ın formasını giyen Cristian Zapata’nın olduğu öğrenildi. Bu sezon Çizme’de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sosa ve Kucka transferlerinden dolayı İtalyan ekibiyle iyi ilişkileri olan Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncuyu da uygun bir maliyetle kadrosuna katmayı hedefliyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Konsolosluk konutunda arama başladı

Konsolosluk konutunda arama başladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA