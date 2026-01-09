Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan Can Armando Güner'i imza öncesi İstanbul'a getirdi.

Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta olan 18 yaşındaki genç futbolcu için Alman ekibi ile anlaşmaya vardı.

Bu transfer için Galatasaray, Mönchengladbach'a 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giydi. Babası Türk olan genç futbolcu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.