Hücuma yaptığı Osimhen hamlesiyle dünyanın gözlerini çevirdiği Galatasaray, orta saha transferi için de yoğun çaba harcıyor. İngiliz basınının köklü kaynaklarından Daily Mail'in haberine göre sarı kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi bulunan Casemiro için şartlarını zorluyor. Ancak habere göre; 'Kırmızı Şeytanlar'dan haftalık 375 bin Sterlin maaş alan Brezilyalı ön libero, İngiltere'den dışarıya adım atmaya pek de niyetli değil...

Ligde takımının Liverpool'a sahasında 3-0 kaybettiği maçta da oynayıp oldukça kötü performansıyla eleştirilerin odağı olup ayrılık ihtimali tekrar dile getirilse de Sambacı orta saha, kulübünden ayrılmak istemiyor. Aslan, yine de son ana dek transferi zorlayacak. Öte yandan CimBom'un bonservisi elinde olan Adrien Rabiot'a olan ilgisi de sürüyor...