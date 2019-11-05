Galatasaray'ın, Real Madrid maçı kadrosu açıklandı. Sakatlığı devam eden golcü Radamel Falcao ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve en az 6 haftya yeşil sahalardan uzak kalacak Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Sarı Kırmızılılar'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.