İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan transfer açıklaması
Spor

Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan transfer açıklaması

Transferde adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'nda görev yapmaya devam etmek ve Copa America kadrosunda yer almak istediğini belirterek 'Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli' diye konuştu.

Sporx18 Şubat 2023 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan transfer açıklaması
ABONE OL

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili ESPN'ye konuştu.

Di Maria yaptığı açıklamada, "Juventus'da mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz." dedi.

"HAYAL GİBİYDİ"

Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili konuşan Di Maria, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"

Arjantinli yıldız ayrıca, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.