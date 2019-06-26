Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında forvet arayışlarına çıkan ve Mbaye Diagne’den önce Benjamin Tetteh ile ilgilenen Galatasaray, dev golcüyü renklerine bağlayamamış, transferi Haziran ayına kalmıştı.

SPARTA PRAG İNDİRİM YAPMADI

Aradan geçen süreç içerisinde Diagne’nin beklenen patlamayı yapamaması, Mitroğlou’nun sönük kalması sarı kırmızılı kulüpte Tetteh seslerini yeniden yükseltirken, oyuncu için Sparta Prag’ın 10 milyon euro’nun üzerinde bir rakam talep etmesi transferin önünü tıkayan en büyük sorunların biri olarak gösterildi. Geçtiğimiz günlerde Çek yöneticilerle yeniden görüşme yapan ve 21 yaşındaki genç yetenek için bir kez daha nabız yoklayan Galatasaray, Sparta Prag’ın tutumunun değişmemesi üzerine Tetteh’den vazgeçerken, Ganalı yıldızın menajerinin transfer söylentilerine nokta koyması Fatih Terim’i Aboubakar’a yönlendirdi.

Galatasaray’ın geçmişte Tetteh ile ilgilendiğini doğrulayan Sascha Empacher şu anda böyle bir konunun olmadığını söylerken, FIFA Menajeri oyuncusu için ‘Tetteh Fransa’dan teklif alıyor ve Lig 1’e gitmeye çok yakın. Galatasaray büyük ve fantastik bir kulüp fakat herhangi bir görüşme yapmadık’ ifadelerini kullandı.

Lig 1 ekipleriyle dirsek teması halinde olan Tetteh’nin St. Etienne, Lille veya Bordeaux’nun yolunu tutacağı tahmin ediliyor.