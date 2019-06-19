Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz gün ödül töreninde yaptığı bir konuşmada ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor.” İfadelerinden sonra sarı kırmızılı kulübün Diagne ile yollarını ayırıp Javier Hernandez ile masaya oturduğu belirtildi. Senegalli futbolcunun sergilediği tavırlardan bir hayli rahatsız olan Fatih Terim’in Diagne’yi satış listesine koyduğu öğrenilirken, bu sezon 30 gol atan oyuncuyla yolların ayrılmasının ardından Chicharito’yla sözleşme yapılacağı iddia edildi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ VİCTOR GUZMAN

Takıma öncelik olarak forvet takviyesi yapmak istediği yazılıp çizilen Fatih Terim’in hedefinde aslında Javier Hernandez değil Pachuca forması giyen Victor Guzman olduğu ortaya çıktı. Ever Banega ile ilgili henüz resmi bir anlaşma yapamayan Galatasaray’ın, 24 yaşındaki Meksikalı futbolcuyla ilgilendiği öğrenilirken, her iki tarafın bonservis konusunda pazarlık masasına oturduğu bildirildi.

GUZMAN 8-10 VE SAĞ KANATTA OYNAMA YETENEKLERİNE SAHİP

Guadalajara’nın alt yapısından yetişen, Meksika U20-23 takımlarında oynadıktan sonra milli takıma kadar yükselen Victor Guzman’ın 8-10 ve sağ açıkta oynama yeteneklerine sahip olduğu görülürken, başarılı teknik adam Fatih Terim’in Guzman’ı Belhanda’nın yerine düşündüğü anlaşıldı. Şu anda 7,5 milyon euro’luk piyasa değeri bulunan Victor Guzman 40 maçta 12 gol 7 asist yapma başarısını gösterdi.