Galatasaray'ın istediği Nzonzi Lyon yolunda

Ndiaye ile yolların ayrılmasının ardından takıma iyi bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray Sevilla forması giyen Nzonzi’ye talip olmuştu. Geçen yıl Sevilla’dan 31 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olan Fransız orta sahanın sarı kırmızılı kulübün teklifini reddettiği belirtilirken 30 yaşındaki milli futbolcunun Lyon’a gitmek istediği öğrenildi.

NZONZİ LYON DEDİ

Geçen sezon 39 maçta forma giyen Steven Nzonzi 1 gol 2 asist yaparken, istikrarlı futbolcunun 2013’ten beri 40 maçın altına düşmemesi Fatih Terim’i bir hayli memnun etmişti. 14 kez Fransa Milli Takımı’nda oynayan Nzonzi ülkesine dönmek istemesi Galatasaray’ın planlarını da değiştirmiş oldu.

Tecrübeli yıldızın Roma ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.