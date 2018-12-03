Galatasaray'ın istediği Sala 30 milyon euro oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için resmi tekli yaptığı Emiliano Sala ile ilgili Nantes Başkanı Waldemar Kita açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Waldemar Kita, Nantes'in bu sezonki en dikkat çeken isimlerinden olan Sala için bonservis bedelini açıkladı.

Sala'yı Ocak ayında satma planları olmadığını belirten Waldemar Kita, golcü oyuncu için istediği rakamı da ''Sala'yı Ocak ayında 30 milyon eurodan daha düşük bir teklife satmayacağız'' sözleriyle açıkladı.

15 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR ÜÇ KULÜP VAR

Bu sezon Ligue 1'de 11 gole imza atan Sala için Galatasaray'ın yanı sıra Premier League ekipleri de devreye girdi. Fransız basınına yansıyan haberde Brighton, Crystal Palace ve Huddersfield'in Sala için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Fransız basınına göre Sala da devre arası transfer döneminde gelecek iyi teklifleri değerlendirip Nantes'ten ayrılmak istiyor.

(Sporx)