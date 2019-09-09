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Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Falcao transferinde Galatasaraylı yöneticilerle Monaco arasında aracı olan menajer Jorge Mendes, sarı kırmızılı kulüpten 1,5 milyon euro alacak.

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TM Dijital Haber Merkezi

2 ay Radamel Falcao’nun peşinde koşan ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın Portekizli menajer Jorge Mendes’e ödediği ücret ortaya çıktı.

GALATASARAY JORGE MENDES'E 1,5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco’yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk’ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes’e 1,5 milyon Euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi. Yapılan anlaşmaya göre Falcao’ya yıllık 5 milyon Euro’nun yanı sıra 4 milyon Euro bonus taahhüt eden Galatasaray’ın Fransız kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemediği belirtilirken, yıldız golcünün alacağı maaşın (2 milyon Euro peşin, 3 milyon euro’nun) 10 takside bölünerek verilecek olması dikkatlerden kaçmadı.

Milli maç arasını yoğun antrenman yaparak geçiren ve hazırlık maçında fit bir görüntü veren Falcao’nun son görüntüsü teknik heyeti bir hayli sevindirirken, yıldız golcünün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacağı ve taraftarlarının önünde şov yapacağı ifade ediliyor.

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