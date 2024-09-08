Galatasaray'ın Jorginho transferine Mikel Arteta engeli

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'ın, Arsenal'in ön liberosu Jorginho'yu gündemine aldığı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Manchester United'dan Casemiro'ya talip oldu ancak Brezilyalı yıldız takımında kalmak isteyince sarı kırmızılılar diğer seçeneklere yöneldi.

Haberde, Galatasaray'ın Arsenal'in orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek istediği ancak İngiliz takımının gelecek teklifleri reddedecek gibi göründüğü belirtildi.

BU SEZONKİ POERFORMANSI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz İngiliz takımında forma giyemedi.