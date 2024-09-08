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Spor

Galatasaray'ın Jorginho transferine Mikel Arteta engeli

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray önce Casemiro'yu gözüne kestirdi ancak bu girişiminde başarısız olmasının ardından dümeni Arsenal'in yıldızı Jorginho'ya kırdı. Ancak sarı kırmızılıların bu girişiminin önüne ise Mikel Arteta engeli çıktı. İşte detaylar...

8 Eylül 2024 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Jorginho transferine Mikel Arteta engeli
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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'ın, Arsenal'in ön liberosu Jorginho'yu gündemine aldığı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Manchester United'dan Casemiro'ya talip oldu ancak Brezilyalı yıldız takımında kalmak isteyince sarı kırmızılılar diğer seçeneklere yöneldi.

Haberde, Galatasaray'ın Arsenal'in orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek istediği ancak İngiliz takımının gelecek teklifleri reddedecek gibi göründüğü belirtildi.

BU SEZONKİ POERFORMANSI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz İngiliz takımında forma giyemedi.

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