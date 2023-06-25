Galatasaray'ın Jovic için teklifi hazır

Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Luka Jovic... Galatasaray yönetiminin oyuncunun avukatı Fali Ramadani ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki golcüye, 3 senelik sözleşme ve 3 milyon euro net maaş teklif ettiği iddia edilirken Fiorentina ile bir yıl sözleşmesi kalan oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın bonservis bedeli için de Fiorentina'ya 6 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.