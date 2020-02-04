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Spor

Galatasaray'da Andone kupa maçı kafilesine dahil edildi

Galatasaray'ın Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

04.02.2020  14:43 - Güncelleme: 04.02.2020  14:43

Galatasaray'ın Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Florin Andone kafileye dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesi:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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