İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2622
  • EURO
    21,1382
  • ALTIN
    1245.87
  • BIST100
    4912.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın kaleci adayı Dominik Livakovic
Spor

Galatasaray'ın kaleci adayı Dominik Livakovic

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi uzun yıllar emanet edeceği isim arayışında sona yaklaştı. Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile görüşmelere başlayacak.

6 Nisan 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kaleci adayı Dominik Livakovic
ABONE OL

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu! Dominik Livakovic transferi için gözden çıkarılması gereken bonservis bedeli ise hayli yüksek, işte kritik detaylar...

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF LIVAKOVIC

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile tüm Avrupa'nın dikkatlerini üzerine çeken Dominik Livakovic için iki ciddi talip var! Hırvat basını, 28 yaşındaki başarılı oyuncu ile hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiğini duyururken, ayrıca da Galatasaray'ın resmi bir teklif yaptığını da özellikle belirtti.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Dominik Livakovic için net beklenti ise 10 milyon euro! Hırvat basınının duyurduğu habere göre deneyimli eldiven, bu miktarlar karşılığında başka bir kulübe gidebilecek ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz transfer tamamlanacak... Zira oyuncu da daha iddialı bir takımda oynamayı istiyor.

FERNANDO MUSLERA'DAN SONRA 'O'

Fernando Muslera'dan sonra yine özel bir isim ile yola devam etmek isteyen Aslan, gözüne Livakovic'i kestirdi!

Aynı Muslera gibi uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyacak başarılı bir eldiven arayan yönetim, tekrar teklifte bulunacak.

Oyuncunun 2024 yazında yani 1 yıl sonra sözleşmesinin bitiyor olması da Galatasaray için büyük avantaj sağlarken, Dominik Livakovic'in de kulübüne ayrılmak istediğini net şekilde belirttiği söyleniyor.

Son olarak ise başarılı kaleci, bu sezon 40'ın üzerinde maça çıktı ve istikrarlı bir performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.