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Spor

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılarda kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın saat 20.00'de Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılarda bu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'da kırmızı kart cezası bulunan Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Fernando Muslera,Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.

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