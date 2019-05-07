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Galatasaray'ın kasası dolacak

Şampiyonluk halinde TFF’den 200 milyon lira alacak olan Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi’nden de bir o kadar miktarı garantileyecek . Ürün satışı ve diğer kalemlerden de 50 milyon liralık bir gelir bekleniyor.

  • StarSpor
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MADDİ krizi en fazla hisseden kulüplerden Galatasaray için büyük fırsat. Beşiktaş galibiyeti ile liderliği ele geçiren Sarı-Kırmızılı takım son 3 haftada zirveden inmeyerek şampiyon olursa, yönetim rahat bir nefes alacak. Cim-Bom şampiyonluk halinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ekonomik yapısını bir hayli düzeltme imkanı bulacak.

PUAN PRİMİ 58.5 MİLYON TL

Şampiyonluk halinde Futbol Federasyonu, katılım payı (35 milyon TL), geçmiş şampiyonlukların primi (63 milyon TL), bu sezonun şampiyonluk ödülü (33 milyon TL) ve performans primleriyle (31. haftaya kadar 58.5 milyon TL) yaklaşık 200 milyon liralık bir ödemeyi Galatasaray’a yapacak. Maç gişe gelirleri, ürün satışı ve diğer kalemlerden de 50 milyon liraya yakın bir miktar bekleniyor.

PUAN ARTARSA PARA ARTACAK

Devler Ligi’ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 250 bin euro (yaklaşık 105 milyon TL), yayın hakları ve Şampiyonlar Ligi maç primlerinden de 14.5 milyon euro (yaklaşık 100 milyon TL) kasaya girecek. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon Devler Ligi’nde sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı halde toplam 34.2 milyon euro gelir elde etmişti. Alınan puan arttıkça bu miktar daha da yükselebilecek.

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

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