Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Kerem Aktürkoğlu için çılgın teklif

Galatasaray'ın başarılı performansıyla parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin radarında. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle kasayı doldurmayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN PARLAYAN YILDIZI KEREM AKTÜRKOĞLU

24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Milli oyuncu, birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başardı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'dan özellikle Liverpool ve Atletico Madrid, milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Bu iki dev kulübün sezon sonunda, sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

Sarı-kırmızılı yönetim Kerem Aktürkoğlu için gelecek olan teklifleri dinleyecek. Başarılı milli oyuncu için en az 20 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor. Galatasaray, bu rakamın aşağısındaki teklifleri dinlemeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1639 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.