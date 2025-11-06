İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılı ekip önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
ABONE OL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0'la geçti. Karşılaşmada hat-trick yapan Osimhen yıldızlaşırken, sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte önemli bir gelir elde etti.

UEFA GELİRİ GİDEREK ARTIYOR

Devler Ligi'ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek hem puan durumunda yükselişe geçti hem de ciddi bir kazanç sağladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansından elde ettiği gelir kalemleri...

GALİBİYETLERDEN 6.3 MİLYON EURO

Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle Galatasaray, UEFA'dan 2.1 milyon euro prim kazandı. Son üç karşılaşmasından da galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet primlerinden toplamda 6.3 milyon euro elde etti.

TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi'ne katılım (ayakbastı) ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanan Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla hem sahada hem de mali anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.

