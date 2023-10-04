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  • Galatasaray'ın kasasına para yağdı! Şimdiden 19 milyon euro...
Spor

Galatasaray'ın kasasına para yağdı! Şimdiden 19 milyon euro...

Galatasaray, dünkü Manchester United zaferiyle 2.8 milyon Euro daha kazandı. Sarı kırmızılılar toplamda ise 19.37 milyon Euro kasasına koymuş oldu. İşte detaylar...

4 Ekim 2023 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kasasına para yağdı! Şimdiden 19 milyon euro...
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Galatasaray, dün Manchester United deplasmanında elde ettiği 3-2'lik zaferle UEFA'dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı. Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı. Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu.

Bu rakam dışında Aslan'ın son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro. Grupta her galibiyet için 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro kazanacak olan sarı kırmızılı ekip son 16'ya kalırsa 9.6 milyon Euro bonus elde edecek.

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