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Spor

Galatasaray'ın kayyum kabusu sona erdi

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava 7.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Aksam11.02.2020  11:24 - Güncelleme: 11.02.2020  11:26

Galatasaray'ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yönetimi stres dolu bir davaya girdi ancak sonuç mevcut yönetime bir nebze de olsa nefes aldırdı.

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR

21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.

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