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Galatasaray'ın konuğu Boluspor! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak.
 
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek.
 
Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı.
 
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
 
Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.
 
Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Muğdat
 
Boluspor: Gökhan, Ümit, Burak, Hayrullah, Diarra, Akabueze, Sebaihi, Umut, Mustafa, Guido, Özgür Can

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