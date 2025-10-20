İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Galatasaray'ın konuğu Würzburg Baskets

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray yarın Alman ekibi Würzburg Baskets takımı ile karşılaşacak.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Galatasaray'ın konuğu Würzburg Baskets
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Würzburg Baskets takımını yarın konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta Bosna Hersek'in ekibini Igokea m:tel'i 94-82, ikinci haftada ise İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımını deplasmanda 91-90 yendi.

E Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Würzburg Baskets ise Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup etti.

  • Würzburg Baskets
  • Galatasaray MCT Technic
  • FIBA Şampiyonlar Ligi

