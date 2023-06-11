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Spor

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Mauro Icardi'ye yeni talip

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız golcü Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Fanatik11 Haziran 2023 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Mauro Icardi'ye yeni talip
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Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin en öncelikli konusu Mauro Icardi transferi... Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcünün PSG'deki bonservisini almak adına büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.

ERDEN TİMUR: ICARDI'Yİ ULTRA ZORLAYACAĞIZ

Galatasaray'ın transfer operasyonlarını bizzat yürüten Erden Timur, camianın dört gözle beklediği Icardi'nin bonservisinin alınma süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomi kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor." demişti.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİNE ŞERH KOYMUŞTU!

Erden Timur'un Mauro Icardi konusunda yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'dan bir teklif ihtimaline şerh koyulmuştu.

Arjantinli oyuncunun transferi adına ekonomik kısımda kendilerini ultra zorlayacaklarını ve bu noktayı halledebileceklerini belirtse de Timur, "Ekonomi kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse..." demişti.

KORKULAN OLDU!

Mauro Icardi'nin Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon, isminin Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmasına neden olmuştu. Fabrizio Romano, bu ilginin somut hale gelmek üzere olduğunu bildirdi.

Yaptığı paylaşımda Romano, Suudi Arabistan takımı Al-Taawoun FC'nin Mauro Icardi ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini sunmaya hazırlandığını belirtti. Bu transfer için görüşmelerin ilk aşamada olduğunu belirtse de Arjantinli oyuncu ile başka Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiğini de ifade etti.

Fabrizio Romano, Icardi'nin Galatasaray'da geçirdiği sezondan çok mutlu olduğunu ve henüz Suudi Arabistan'a transferi adına bir karar almadığını aktarırken transferde PSG'nin sergileyeceği tutumun da belirleyici olabileceğini belirtti.

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