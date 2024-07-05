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Spor

Galatasaray'ın kulüp taşınmazlarıyla ilgili olağanüstü genel kurul toplantısı yarın

Galatasaray, kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla yarın olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kulüp taşınmazlarıyla ilgili olağanüstü genel kurul toplantısı yarın
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Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla yarın olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapacağı genel kurul, yarın çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirilecek.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verilmesini isteyecek.

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