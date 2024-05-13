Ne Icardi ne Mertens ne de Barış Alper Yılmaz... Galatasaray'ın en kritik virajında sahaya damgasını vuran isim Berkan Kutlu oldu.

26 yaşındaki futbolcu, her şampiyonluk sezonu çıkan kurtarıcı isimlerin arasına adını yazdırmayı başardı. 81. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna giren Berkan, 90. dakikada skor 2-2 devam ederken ceza yayı üzerinde önüne düşen topu, Hakim Ziyech'i aratmayan bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

Berkan'ın bu golüyle galip gelen Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk yolundaki büyük avantajını korudu. Bu, aynı zamanda bu sezon Berkan'ın ligdeki ilk golüydü.