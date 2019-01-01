Galatasaray'ın listesinde yer alan Luis Muriel'i Fiorentina kiraladı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Muriel, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.

Fiorentina, Galatasaray ile de ismi anılan 27 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü Sevilla'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Öte yandan İtalyan ekibi, sezon sonunda 13 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunu da anlaşmaya dahil etti.

Sevilla'nın 2017'de 21,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'dan transfer ettiği 27 yaşındaki forvet, bu sezon 19 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)