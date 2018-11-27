Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray yarın kritik maçta Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın Rusya kafilesi açıklandı.
İşte G.Saray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu:
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Rodrigues, Selçuk, Eren, İsmail, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Fernando, Yunus, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Nagatomo, Muğdat, Feghouli
Bugün saat 11.00'de Rusya'ya gidecek G.Saray, son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Lokomotiv Stadı'nda saat 18.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
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